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Испытания COVID-вакцины института Гамалеи от нескольких штаммов начнут к концу года

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Институт имени Гамалеи разрабатывает технологию, которая позволит создать вакцину от нескольких штаммов коронавируса; такой вакцинный препарат находится на стадии научно-исследовательской работы, на стадию клинических испытаний он выйдет к концу текущего года, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"Такая вакцина одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов коронавируса, которые будут нам угрожать и которые вокруг нас будут циркулировать (...). Мы находимся в стадии научно-исследовательской работы", - сказал Гинцбург в интервью "России 24" в пятницу.

По его словам, такой вакцинный препарат выйдет на стадию клинических испытаний к концу 2021 года, а полноценная вакцина, предположительно, выйдет в гражданской оборот в 2022 году.

коронавирус институт Гамалеи

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