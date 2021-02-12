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Спикер парламента Дагестана пожаловался в СКР на клеветническое видео

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов выложил в инстаграме копию своего письма председателю СК республики Анатолию Щурову с просьбой разобраться с опубликованным в интернете видео, порочащим его честь и достоинство.

В обращении Шихсаидов указал, что в ролике на его видеоизображение наложена аудиозапись речей, которые он не произносил.

"Данная видеозапись с признаками монтажа является клеветой, которая порочит мою честь и достоинство, а также подрывает мою репутацию", - написал он.

10 февраля в Telegram появилась видеозапись, на которой спикер якобы предлагает незаконными способами "убирать" на выборах оппонентов.

Спикер назвал эту запись"хорошей фантазией монтажников".

В следственном управлении СК по Дагестану "Интерфаксу" сообщили, что пока это письмо не доходило до ведомства.

Хизри Шихсаидов Дагестан СКР Анатолий Щуров

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