Тюменка отсудила у дорожников 550 тыс. рублей за сломанную ногу

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени взыскал с дорожно-строительной компании "Запсибдорстрой" в пользу местной жительницы компенсацию за травму, полученную при падении на скользком тротуаре.

Как сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры, в феврале 2017 года жительница Тюмени поскользнулась на тротуаре, упала и сломала ногу.

В марте 2020 года женщина обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать компенсацию с виновных.

Прокуратура направила иск в суд, где было установлено, что ответственным за уборку придомовой территории являлся "Запсибдорстрой". В итоге компанию обязали выплатить пострадавшей 550 тыс. рублей.