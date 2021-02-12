На жителя Алтайского края завели дело за попытку сжечь свою семью

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае в отношении 44-летнего жителя Михайловского района, который поджег свою гражданскую жену и комнату в доме, где находилась их двухлетняя дочь, сообщает в пятницу следственное управление СКР по региону.

Дело возбуждено по ч.3 ст.30, п.п. "а,в,д,е" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом, если преступление при этом не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), сказано в сообщении.

По версии следствия, ночью 10 февраля пьяный мужчина в своем доме в одном из сел Михайловского района в ходе конфликта облил бензином и поджег свою сожительницу, а также комнату дома, в которой находилась двухлетняя дочь.

Женщине удалось потушить пламя и на себе, и в комнате дома.

В настоящее время мужчина арестован. Расследование уголовного дела продолжается.