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Школьник погиб на уроке физкультуры в Ростовской области

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели школьника на уроке физкультуры в одной из школ Верхнедонского района Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, 11 февраля 12-летний мальчик на уроке физкультуры в спортивном зале одной из школ в Верхнедонском районе зацепился за волейбольную сетку, упал и ударился головой о напольное покрытие. Из-за ухудшения самочувствия в этот же день вечером его госпитализировали в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался.

Уголовное дело квалифицировано по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), назначена судебно-медицинская экспертиза.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что по факту гибели пятиклассника ведомством организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях.

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