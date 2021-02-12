Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:25Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 780 490+439 808

В Новгородской области возбудили дела за взыскание коллекторами платежей за мусор

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Дела о самоуправстве и вымогательстве возбуждены по фактам взыскания коллекторами в Новгородской области платежей за вывоз мусора. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 11 февраля полицией возбуждены два дела по части 1 статьи 330 (самоуправство) и части 1 статьи 163 УК (вымогательство)".

Прокуратура области установила, что должностные лица новгородского ООО "Экосити", занимающегося в регионе оказанием услуг по вывозу твердых бытовых отходов, передали сведения о потребителях таких услуг в коллекторское ООО "Агентство Р. О. С. ДолгЪ".

"Это было сделано вопреки установленному порядку взыскания задолженности и при отсутствии достаточных оснований для требования с новгородцев платы за якобы оказанные им услуги", - отмечает ведомство. Действия коммунальщиков и коллекторов, по мнению прокуратуры, нарушили права новгородцев.

Расследование возбужденных дел продолжается. Ход следствия контролирует областная прокуратура.

Новгородская область

Новости

Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложили на 16 февраля

Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложили на 16 февраля

Что произошло за день: пятница, 12 февраля

Основатель Petropavlovsk вновь арестован по делу о хищении 95 млн руб.

ЕС назвал присутствие дипломатов на судах в РФ классической практикой

ЕС назвал присутствие дипломатов на судах в РФ классической практикой

Суд признал законным приговор россиянину, осужденному за работу на ЦРУ

Выпущено штормовое предупреждение об аномальных морозах в ЦФО

Арестован предполагаемый убийца учительницы в Воронеже

ГУ МВД Москвы предупредило об опасности протестов в условиях пандемии

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин
Пандемия коронавируса

Вакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса 4-5 месяцев

Вакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса 4-5 месяцев
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');