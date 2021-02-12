В Новгородской области возбудили дела за взыскание коллекторами платежей за мусор

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Дела о самоуправстве и вымогательстве возбуждены по фактам взыскания коллекторами в Новгородской области платежей за вывоз мусора. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 11 февраля полицией возбуждены два дела по части 1 статьи 330 (самоуправство) и части 1 статьи 163 УК (вымогательство)".

Прокуратура области установила, что должностные лица новгородского ООО "Экосити", занимающегося в регионе оказанием услуг по вывозу твердых бытовых отходов, передали сведения о потребителях таких услуг в коллекторское ООО "Агентство Р. О. С. ДолгЪ".

"Это было сделано вопреки установленному порядку взыскания задолженности и при отсутствии достаточных оснований для требования с новгородцев платы за якобы оказанные им услуги", - отмечает ведомство. Действия коммунальщиков и коллекторов, по мнению прокуратуры, нарушили права новгородцев.

Расследование возбужденных дел продолжается. Ход следствия контролирует областная прокуратура.