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Житель Ленобласти украл из монастыря мощи и сдал антиквару за 500 рублей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в краже частицы мощей святой Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О краже полиции днем в пятницу сообщил охранник храма. По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что мужчина, как только сторож отвернулся, положил ларец с мощами в рюкзак. Вскоре оперативники уголовного розыска задержали по подозрению в краже 33-летнего жителя Тихвина. К моменту задержания он успел сдать мощи святой Матроны Московской антиквару за 500 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В ближайшее время мощи вернут в храм.

Ленинградская область Тихвин Матрона Московская

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