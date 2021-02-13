Возгорание произошло в цехе НЛМК

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (флагманский актив группы НЛМК), сообщили "Интерфаксу" ГУ МЧС России по Липецкой области.

В НЛМК уточнили, что к настоящему моменту возгорание ликвидировано.

В компании рассказали, что инцидент произошел в цехе трансформаторной стали при проведении подрядной организацией демонтажных работ на выведенном из эксплуатации оборудовании. Цех продолжает работу в штатном режиме.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Владимир Лисин владеет 79,3% НЛМК.