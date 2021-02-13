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Туристка из Тюмени погибла в Прикамье, упав в ущелье

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Упавшая в ущелье у Усьвинских столбов (Пермский край) туристка из Тюмени скончалась по пути к медикам.

Как сообщает региональное министерство территориальной безопасности в своем телеграм-канале, утром участница незарегистрированной тургруппы сорвалась и упала в ущелье.

Женщина 1982 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась по дороге к врачам скорой помощи.

С помощью спелеооборудования, веревок и специальных носилок, восемь спасателей в течение полутора часов поднимали женщину наверх со дна глубокого и узкого ущелья. Еще пять километров на санях-волокушах спасатели на буране везли пострадавшую до машины скорой.

По факту происшествия следственные органы начали проверку, отмечается в сообщении.

Усьвинские Столбы - это огромный каменный массив на правом берегу реки Усьвы, сложенный известняками. Их высота достигает до 120 метров.

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