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В МЧС заявили о продолжении поисков второго человека под завалами в Калужской области

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают поиски второго мужчины, который может находиться под завалами автомастерской в Людиново Калужской области, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на 21:00 с места обрушения вывезено 97 кубометров снега и мусора, разобраны конструкции на площади 90 кв. метров. Ведутся работы по поиску второго пострадавшего", - говорится в сообщении.

Всего на месте работают 144 человека и 27 единиц техники, в том числе кинологи с тремя собаками и психологи МЧС России. В 18:30 на место обрушения прибыл сводный отряд Тульского спасательного центра и приступил к разбору завалов.

Ранее в субботу стало известно, что в Людиново под тяжестью снега произошло обрушение кровли автомастерской, принадлежащей индивидуальному предпринимателю.

По предварительным данным МЧС, в здании было два человека. Тело одного из них спасатели ранее извлекли из завалов. По данному факту СКР проводит доследственную проверку.

Калужская область

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