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Трое школьников пропали в красноярском Ачинске

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Трое школьников не вернулись накануне вечером домой в городе Ачинске Красноярского края, с ночи их разыскивает полиция и добровольцы, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.

По информации ведомства двое мальчиков 10 и 13 лет и девочка 22 лет не вернулись с прогулки домой, в ночь на воскресенье об этом в полицию сообщила бабушка одного из детей, а позже - и родители еще двух несовершеннолетних.

"На поиски детей немедленно были ориентированы наружные наряды полиции, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска. Полицейские проверяют возможные места, где могут находиться пропавшие, устанавливают круг знакомых подростков, опрашивают родственников и друзей", - говорится в сообщении.

В паблике "Поиск пропавших детей. Красноярск" в соцсетях так же сообщается о привлечении волонтеров для участия в розыске пропавших школьников.

Красноярский край

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