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Сотни пассажиров не смогли вылететь из Перми из-за ледяного дождя

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) в воскресенье не смог принять три рейса из-за сильного снегопада и обледенения взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта.

На запасной аэродром в Екатеринбург были переправлены рейсы авиакомпании "Победа" из Сочи (DP365) и Москвы (DP433). Рейс "Победы" из Санкт-Петербурга (DP569) ушел на запасной аэродром в Нижнекамск.

Также из-за погодных условий не смогли вовремя вылететь из Перми рейсы авиакомпаний "Россия" (FV6582) в Санкт-Петербург, "Аэрофлот" (SU1395) и "S7 Airlines" (S71160) в Москву.

В 09:50 (7:50 мск) аэропорт возобновил работу в штатном режиме. В пресс-службе отметили, что на данный момент аэропорт Большое Савино готовится принять все рейсы, которые были перенаправлены в другие аэропорты и обеспечить вылет задержанных бортов из Перми.

В телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры сообщается, что на вылет из Перми также задержаны рейсы авиакомпании "Победа" до Санкт-Петербурга (DP570), Москвы (DP434) и Сочи (DP366).

По данным Пермского гидрометцентра (Пермский ЦГМС), в воскресенье в регионе прогнозируется гололед, местами сильные осадки - снег и мокрый снег. Температура воздуха ожидается от -13 по северу до +1 по югу края.

Пермь

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