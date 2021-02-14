Сотрудник аппарата главы Хакасии арестован по коррупционному делу

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Помощник руководителя аппарата главы Хакасии Виктор Гаранин задержан по уголовному делу, возбужденному накануне в отношении директора автономного госучреждения "Леса Хакасии" Андрея Васильева.

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону, Гранину предъявлено обвинение по статье о подстрекательстве к получению взятки в особо крупном размере. По решению суда он арестован. Уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ по республике.

По данным следствия, Гаранину предназначалась часть взятки, при получении которой был накануне задержан директор автономного учреждения "Леса Хакасии" Андрей Васильев. В настоящее время Васильеву предъявлено обвинение, суд отправил под домашний арест.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Васильева по статье о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, директор госучреждения "Леса Хакасии" получил в сумме около 4 млн рублей за заключение договоров купли-продажи древесины. "По показаниям задержанного, часть полученной суммы предназначалась для последующей передачи другому лицу", - говорилось в сообщении СКР. Накануне Васильева задержали с поличным сотрудники ФСБ.