В Совфеде назвали 24 февраля примерной датой встречи с Мишустиным

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Традиционная встреча сенаторов с премьер-министром РФ ориентировочно может состояться 24 февраля, сообщил глава Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Он пояснил "Интерфаксу", что пока эта дата неокончательная и ориентировочная. "Мы обычно встречаемся в феврале, и с учетом того, что эта неделя - с 24 по 28 февраля - последняя в месяце, я думаю, что не позже этих чисел", - сказал Тимченко.

По его словам, это традиционная встреча сенаторов с главой правительства, обычно это происходит в конце февраля.

Он отметил, что на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным планируется обсудить наиболее актуальные вопросы в экономике и социальной сфере, а также то, как Совет Федерации может оказать содействие правительству в решение тех или иных проблем.