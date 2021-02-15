Карстовый провал образовался в нижегородской деревне

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты выясняют причину образования карстового провала в Павловском районе Нижегородской области.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ сообщает, что информация о карстовом провале в деревне Бабасово поступила поздно вечером в воскресенье.

"Провал глубиной около 5 метров, длиной около 10 метров. Образовался в 3 метрах от дачного дома и в 100 метрах от ближайшего жилого дома", - говорится в сообщении.

В результате никто не пострадал, угрозы населенному пункту также нет, сообщили спасатели.