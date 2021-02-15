Тело младенца нашли на заводе по переработке мусора в Тобольске
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы начали проверку по факту обнаружения тела младенца на предприятии по сортировке мусора в Тобольске Тюменской области, сообщает региональное управление СКР.
Там уточнили, что сотрудники мусоросортировочного завода обнаружили тело ребенка на ленте 14 февраля.
Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти младенца.