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Тело младенца нашли на заводе по переработке мусора в Тобольске

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы начали проверку по факту обнаружения тела младенца на предприятии по сортировке мусора в Тобольске Тюменской области, сообщает региональное управление СКР.

Там уточнили, что сотрудники мусоросортировочного завода обнаружили тело ребенка на ленте 14 февраля.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти младенца.

Тобольск Тюменская область

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