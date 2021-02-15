Большинство российских школ перешли на очную форму обучения

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Обучение в подавляющем большинстве российских школ проходит в очном режиме, серьезной опасности из-за коронавируса нет, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня закрыты всего несколько школ, каждый день идет мониторинг, ситуация меняется, но только небольшое количество школ закрыты либо в связи с эпидситуацией, либо в связи с морозами, как в Якутии", - сказал Кравцов в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

"В целом, во всех регионах идет традиционное очное обучение, (...) сегодня серьезной опасности (из-за коронавируса) нет", - уточнил министр.

По его словам, если возникнет необходимость перевести школы на домашнее обучение, решение об этом будет принимать оперативный штаб того или иного региона.

"Может закрыться частично школа или класс, чтобы обеспечить здоровье учащихся. Сейчас важно не отходить от рекомендаций Роспотребнадзора, они обеспечивают максимальную защиту школьников и учителей", - сказал Кравцов.