Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:40Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 108 812 060+275 178

Большинство российских школ перешли на очную форму обучения

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Обучение в подавляющем большинстве российских школ проходит в очном режиме, серьезной опасности из-за коронавируса нет, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня закрыты всего несколько школ, каждый день идет мониторинг, ситуация меняется, но только небольшое количество школ закрыты либо в связи с эпидситуацией, либо в связи с морозами, как в Якутии", - сказал Кравцов в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

"В целом, во всех регионах идет традиционное очное обучение, (...) сегодня серьезной опасности (из-за коронавируса) нет", - уточнил министр.

По его словам, если возникнет необходимость перевести школы на домашнее обучение, решение об этом будет принимать оперативный штаб того или иного региона.

"Может закрыться частично школа или класс, чтобы обеспечить здоровье учащихся. Сейчас важно не отходить от рекомендаций Роспотребнадзора, они обеспечивают максимальную защиту школьников и учителей", - сказал Кравцов.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов

Новости

Минприроды решило усложнить выращивание леса на сельхозземлях

Минприроды решило усложнить выращивание леса на сельхозземлях

Суточный прирост случаев COVID-19 в России превысил 14,2 тысячи

Суточный прирост случаев COVID-19 в России превысил 14,2 тысячи

Х5 стала лидером российского рынка e-grocery с долей 13%

В Приморье завели дело после убийства осужденного за теракты в Москве

Тело младенца нашли на заводе по переработке мусора в Тобольске

Направленный к МКС "Прогресс МС-15" выведен на промежуточную орбиту

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 февраля

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире тест для британского COVID-19

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире тест для британского COVID-19

Правительство попробует сэкономить 120 миллиардов рублей через объединение ПФР, ФСС и ФОМС

Данные пациентов частных клиник планируется хранить на портале госуслуг

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');