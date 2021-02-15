Минприроды решило усложнить выращивание леса на сельхозземлях

Растить и пилить деревья на таких участках разрешат не более чем в течение десяти лет

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Минприроды подготовило поправки к правительственному постановлению №1509, которые существенно усложнят собственникам сельхозземель возможность выращивать на них лес, пишет "Коммерсантъ". Экологи и предприниматели предупреждают, что предложенные условия лишат смысла попытки заработать на древесине с таких участков.

В сентябре 2020 года постановление №1509 разрешило владельцам сельхозугодий выращивать на них лес и продавать древесину. Речь идет о землях, на которых годами ничего не выращивают и которые зарастают деревьями. Как пишет газета, их общая площадь по всей России оценивается примерно в 100 млн га (около 10% всех лесов страны).

До правительственного постановления собственники этих участков могли быть оштрафованы на сумму до 700 000 рублей или лишены этой собственности: зарастание такой земли деревьями законом трактовалось как ее использовние не по целевому назначению. Чтобы избежать штрафа, владельцы земли могли просто выжигать деревья, вызывая пожары.

В сентябре постановление №1509 дало собственникам право переводить участок в лесной фонд и зарабатывать на древесине. Как пишет издание, оно так и не заработало, и его раскритиковали председатели комитетов Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) и по природным ресурсам Николай Николаев ("Единая Россия").

Теперь Минприроды решило усложнить эту процедуру.

Оно предложило обязать собственников земли подавать заявку и ждать разрешения от специальных комиссий, сформированных региональными властями и профильными ведомствами. Министерство также расширило перечень причин для отказа в разрешении растить лес. Поправки также дают собственнику право пользоваться лесом не более десяти лет "с момента принятия комиссией положительного решения", при этом он будет обязан составлять проект освоения лесов, заполнять лесную декларацию и другие отчеты.

"Пройдя все круги бюрократии, через десять лет фермер все равно будет обязан уничтожить свой лес и вернуть землю в сельскохозяйственный оборот",— резюмировали в "Гринписе России".

"Чтобы избавиться от леса, его так же будут поджигать. Потому что это самый простой и дешевый способ решения проблемы", - уверен директор лесной программы WWF России Андрей Щеголев. Глава Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц считает, что вместо "вырубки и распашки малопродуктивных северных лесов" логичнее "дать сформироваться на более продуктивных землях Европейской России частному лесному хозяйству".

"За десять лет вырастить лес невозможно, а следовательно, заниматься воспроизводством лесов в течение этого короткого периода не имеет смысла", - заявил изданию представитель целлюлозно-бумажной компании "Илим".

Поправки ужесточают ограничения на использование таких сельхозземель за счет дополнительных согласований и за счет переноса норм лесного законодательства на сельхозземли, - заявил управляющий директор по реализации госпрограмм развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов. По его словам, часть предложенных мер противоречит поручению президента Владимира Путина от 2013 года определить статус таких лесов.

Критиковавший постановление депутат Николаев заявил, что леса на сельхозземлях не подлежат учету, и разрешение их там выращивать вызвало бы рост нелегального оборота древесины. Также он считает вопрос о частной собственности на лес политическим, который нельзя решать постановлением правительства.

25 января 2021 года поправки обсуждались на рабочей группе у профильного вице-премьера Виктории Абрамченко и были "приняты к сведению", узнал "Коммерсантъ". До 22 февраля члены рабочей группы должны предоставить правительству предложения по доработке постановления, а затем эксперименрты по реализации постановления проведут в Бурятии, Московской, Рязанской, Архангельской, Ленинградской, Тверской, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Иркутской, Ярославской, Костромской, Псковской, Свердловской областях, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.