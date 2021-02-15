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Cуд отказал рязанскому землевладельцу в установлении сервитута для "Газпрома"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Рязанской области отказал в иске индивидуальному предпринимателю Павлу Панкину (основной вид деятельности - покупка и продажа земельных участков) к "Газпрому" об установлении сервитута, следует из решения суда. Его резолютивная часть была объявлена 4 февраля, полный текст изготовлен 10 февраля.

Через участок Панкина проходит дорога к узлу запуска очистных сооружений магистрального газопровода "Касимовское ПХГ - КС Воскресенск". Землевладелец обсуждал с ООО "Газпром трансгаз Москва" договор аренды, но они не сошлись в цене: он просил 110 000 рублей в год, а газовики были готовы платить 17 000 рублей.

Панкин предложил "Газпрому" решить вопрос со ставкой аренды в суде, на что компания никак не ответила. Землевладелец решил обратиться в суд с иском об установлении сервитута - ограниченного права использования его участка.

Дорога введена в эксплуатацию в 2008 году, тогда как Панкин купил эту землю в 2015 году у ООО "Региональная инвестиционная компания" (владелец и гендиректор ООО - также Панкин, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс").

"Истец, приобретая земельный участок, знал, что по нему проходит автодорога, однако данное обстоятельство не явилось препятствием для совершения сделки и для использования земельного участка по целевому назначению. Кроме того, достоверных доказательств невозможности использования земельного участка истцом не представлено", - указал арбитраж в своем решении.

Панкин просил суд назначить экспертизу для оценки рыночной стоимости права пользования участком. "Однако, в силу неправомерности исковых требований, назначение экспертизы по вопросу определения рыночной стоимости права пользования земельным участком является нецелесообразным", - решил суд.

Рязанская область Рязанский арбитраж Павел Панкин Газпром

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