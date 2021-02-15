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Госпитализация в COVID-стационары Петербурга за неделю снизилась на 20%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госпитализация в стационары для лечения больных COVID-19 и внебольничной пневмонией в Петербурге за неделю снизилась на 20%, сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"На минувшей неделе госпитализировано с COVID-19 и подозрением на него 2 365 больных. Неделей ранее этот показатель был 2 959 больных. Таким образом, снижение госпитализаций составило более 20%", - написал Лисовецв соцсети "Вконтакте" в понедельник.

Как следует из данных Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса, в Петербурге продолжают снижаться все показатели эпидемического процесса. По состоянию на 14 февраля под наблюдением врачей находятся около 40 тысяч больных с подтвержденным COVID-19 (неделей ранее - 46,5 тысячи), из них в стационары помещены около 3,6 тысячи (3,8 тысячи по состоянию на 7 февраля). Ежедневная госпитализация за прошедшую неделю не превышала 400 человек, а в отдельные дни была около 250.

Петербург коронавирус

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