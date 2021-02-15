В столкновении пяти машин на Тверской улице пострадали двое

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В центре Москвы на Тверской улице столкнулись пять машин, в том числе такси. В пресс-службе городской ГАИ сообщили, что травмы получили два человека, они госпитализированы.

По предварительным данным автоинспекции, виновником ДТП стал водитель Hyundai, который выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя другими автомобилями.

Авария произошла у дома 9 по Тверской улице. Из-за нее было затруднено движение в сторону центра, предупреждал Дептранс Москвы.