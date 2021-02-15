На границе с Украиной под Брянском образовалась пробка из грузовиков

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Движение грузовиков затруднено на автомобильном пункте пропуска в Брянской области, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального таможенного управления (ЦТУ).

Перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) Новые Юрковичи продолжают скапливаться грузовики, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пробка образовалась из-за снижения пропускной способности сопредельного пункта пропуска Сеньковка (Украина). Это не позволяет водителям покинуть территорию России.

"Оформленные грузовые автомобили полностью заполнили нейтральную зону, а также территорию пункта пропуска", - приводятся в сообщении слова начальника Брянской таможни Игоря Ерошина.

В очереди находятся около 150 грузовиков.

Во избежание задержек Брянская таможня рекомендует для пересечения границы использовать многосторонние пункты пропуска Курской и Белгородской таможен.

О затруднениях с проездом грузовых машин на двух автомобильных пунктах пропуска в Брянской области стало известно 12 февраля. Причиной пробки стала непогода. Перед МАПП Троебортное находилось 80 грузовых транспортных средств, перед МАПП Новые Юрковичи - около 100 грузовиков.