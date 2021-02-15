Жителя Алтайского края оштрафовали за покупку Георгиевского креста

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае суд впервые оштрафовал человека, который купил в интернете Георгиевский крест времен Первой мировой войны. Как сообщили в пресс-центре правительства региона, это первое решение по делу о незаконном обороте археологических находок.

Оштрафован житель Рубцовска. По версии следствия, в феврале 2020 года он через интернет-площадку купил крест - артефакт, представляющий историко-культурную ценность. Эксперты решили, что крест извлекли из культурного слоя в местах, где шли бои Первой мировой, или где были похоронены ее жертвы. Таким образом, орден является "археологическим предметом, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен", говорится в пресс-релизе.



Сотрудники ФСБ задержали покупателя, когда он получил посылку с крестом в отделении "Почты России". На него составили протокол по статье 7.15.1 КоАП о незаконных сделках с археологическими находками. Суд конфисковал у него крест и оштрафовал его.