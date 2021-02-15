В Крыму завели дело на стоматолога из-за проглоченной ребенком иглы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено в Крыму против частного стоматолога. Об этом в понедельник сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

"Установлено, что врач частной практики во время оказания услуг допустил попадание стоматологической иглы в пищевод 6-летнего ребенка, причинив повреждения, что подтверждено проведенной экспертизой. Ребенок был госпитализирован в медучреждение Симферополя", - отметила она.

О происшествии следователи узнали из соцсетей. Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает.

Как уточнили журналистам в пресс-службе прокуратуры Крыма, 29-летний житель Нижнегорского района оказывал стоматологические услуги без медицинской лицензии.