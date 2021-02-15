Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 108 812 804+275 922

В Крыму завели дело на стоматолога из-за проглоченной ребенком иглы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено в Крыму против частного стоматолога. Об этом в понедельник сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

"Установлено, что врач частной практики во время оказания услуг допустил попадание стоматологической иглы в пищевод 6-летнего ребенка, причинив повреждения, что подтверждено проведенной экспертизой. Ребенок был госпитализирован в медучреждение Симферополя", - отметила она.

О происшествии следователи узнали из соцсетей. Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает.

Как уточнили журналистам в пресс-службе прокуратуры Крыма, 29-летний житель Нижнегорского района оказывал стоматологические услуги без медицинской лицензии.

Крым

Новости

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

В российское право предложили ввести понятие "уголовный проступок"

В российское право предложили ввести понятие "уголовный проступок"

Боярского начали искать приставы из-за штрафа в 3 тыс. рублей

В ЕР дистанцировались от идеи о либерализации КоАП в части массовых акций

В Москве на уборку снега направлено уже 80 тысяч человек

В Москве на уборку снега направлено уже 80 тысяч человек

Умер адвокат экс-депутата Глущенко, осужденного за убийство Старовойтовой

МТС разместит социальные облигации для доступа к школьному интернету

МТС разместит социальные облигации для доступа к школьному интернету

Сечин сообщил Путину о притоке поверивших в "Восток Ойл" инвесторов

В Кремле заявили об отсутствии нарушений на акциях 14 февраля

В Кремле заявили об отсутствии нарушений на акциях 14 февраля

Песков пояснил слова Путина о поддержке Донбасса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');