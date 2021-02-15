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Мужчина застрелил свою бывшую жену в торговом центре под Тулой

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Следственными органами в Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в одном из офисов торгового центра в городе Новомосковске, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, днем в понедельник в одном из офисов, расположенном в торговом центре на улице Маяковского в Новомосковске, 42-летний мужчина выстрелил в голову своей бывшей супруге. Женщина скончалась на месте.

В свою очередь, начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев отметил, что для координации работы полиции по поиску преступника выехал руководитель УМВД по Тульской области Сергей Галкин.

"Подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками полиции в поселке Грицовский Веневского района", - сказал Ярцев.

Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тульская область Новомосковск

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