В Иркутске мужчину осудили за убийство сожительницы из сострадания

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд вынес приговор местному жителю, который совершил убийство своей подруги, находящейся в беспомощном состоянии после инсульта, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, подсудимый долгое время проживал с женщиной, имел с ней совместных детей. В 2018 году у нее случился инсульт, и она стала инвалидом, не могла самостоятельно передвигаться, питаться. Мужчина ухаживал за ней.

В декабре 2019 года мужчина из жалости, желая облегчить страдания любимой, задушил ее проводом от зарядки для телефона, сказал сотрудник пресс-службы.

Подсудимый признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). С применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) он приговорен к шести годам в колонии строгого режима.

Представитель суда уточнил, что при вынесении решения суд учел смягчающие обстоятельства - раскаяние в содеянном, наличие двух несовершеннолетних детей, активное способствование расследованию, совершение преступления из сострадания.

Осужденный был взят под стражу в зале суда. Ранее он находился под домашним арестом.