Завершено следствие о хищении 92 млн руб. при изготовлении телескопа для "Роскосмоса"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Завершено следствие по делу о хищении более 90 млн рублей в ходе госконтракта по изготовлению телескопа для обсерватории "Роскосмоса", в числе фигурантов – чиновники НПО имени Лавочкина. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых бывших сотрудников ЗАО СМП "Мосинформстрой". В зависимости от степени участия каждого они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (часть 2 статьи 199.2 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 199 УК РФ)", - сказала Врадий журналистам.

По данным следствия, при исполнении госконтракта, заключенного между "Роскосмосом" и ФГУП "НПО им. С.А.Лавочкина" по созданию космической астрофизической обсерватории, в качестве соисполнителя было привлечено предприятие "Мосинформстрой" для разработки и изготовления комплексного контрольно-измерительного стенда телескопа.

По результатам проведенных работ руководством "Мосинформстроя" заявлены несоответствующие действительности, завышенные расходы на изготовление телескопа для обсерватории, которые соучастниками, из числа должностных лиц ФГУП "НПО им. С.А.Лавочкина", приняты в полном объеме. "В результате "Роскосмосу" был причинен ущерб на сумму 92 млн рублей", - сказала Врадий.

Кроме этого, отметила она, "двое обвиняемых, последовательно осуществляя руководство ЗАО "СМП "Мосинформстрой", используя реквизиты фиктивных организаций, отразили в регистрах текущего бухгалтерского учета за 2012-2014 годы, а также в налоговых декларациях заведомо ложные сведения по налогу на добавленную стоимость, после чего представили их в налоговую инспекцию, что повлекло неуплату налогов в сумме более 21 млн рублей".

Также один из обвиняемых скрыл более 12 млн рублей, "за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам", сказала представитель главка СК.

По ее словам, для обеспечения исполнения приговора в части возмещения причиненного ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму порядка 30 млн рублей.

"В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий.