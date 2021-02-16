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"Роснефть" взыскала с подрядчика 330 млн рублей за срыв сроков строительства газопровода с Харампура

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции о взыскании с ООО "Сибрегионгазстрой" (Новый Уренгой) в пользу ООО "Харампурнефтегаз" (совместное предприятие "Роснефти" и ВР) 329,886 млн рублей за нарушение срока сдачи работ по строительству газопровода, сообщается в материалах суда.

Суд оставил решение Арбитражного суда Москвы от 24 ноября 2020 года без изменения, апелляцию - отклонил.

В соответствии с договором "Сибрегионгазстрой" должен был построить газопровод внешнего транспорта "УКПГ (установка комплексной подготовки газа) с ЦДКС (центральной дожимной компрессорной станцией) Харампурского месторождения - подключение в ЕСГ "Газпрома", срок начала выполнения работ - 10 декабря 2018 года, срок окончания выполнения работ - 31 октября 2019 года.

Подрядчик в срок эти работы не выполнил, заявил истец.

По сведениям суда, в июне-июле 2019 года стороны провели не одни переговоры и не одно производственное совещание, на которых подрядчику говорили, что нет препятствий для выполнения всего комплекса работ.

В конце 2019 года заказчик уведомил подрядчика о расторжении договора.

Как сообщалось, "Роснефть" перенесла ввод Харампурского месторождения на 2022 год.

"Харампурнефтегаз" имеет лицензии на Харампурский и Фестивальный нефтегазовые участки в Ямало-Ненецком автономном округе. Суммарные извлекаемые запасы природного газа по классификации АВ1С1 + В2С2 на 1 января 2019 года составляют около 1 трлн кубометров.

В рамках СП "Харампурнефтегаз" (доля BP 49%) планируется добыча нефти на зрелых месторождениях и реализация проекта добычи газа. Предполагалось, что разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд кубометров газа уже в 2020 году. Однако в конце прошлого года партнеры перенесли запуск месторождения на 2021 год.

Проект обладает потенциалом дальнейшего наращивания газодобычи за счет освоения туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства. Добыча в год при выходе на проектную мощность составит 11 млрд кубометров газа с потенциалом роста до 24 млрд кубометров.

В конце 2018 года ПАО "Роснефть" по результатам открытого запроса предложений выбрало ООО "Сибрегионгазстрой" (Новый Уренгой) для строительства 60-километрового участка газопровода с Харампурского месторождения. Стоимость строительно-монтажных работ по участку "0-30 км" составляла 2,338 млрд рублей, по участку "30-60 км" - 1,605 млрд рублей.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Сибрегионгазстрой" (Новый Уренгой) принадлежит физлицам, в том числе 25% - гендиректору Александру Ястребову.

Сибрегионгазстрой Харампурнефтегаз Роснефть BP Харампурское месторождение

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