В Арзамасе задержали рецидивиста, похитившего шедшую домой школьницу

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после похищения школьницы в городе Арзамасе Нижегородской области, сообщает во вторник региональное СУ СКР.

По данным следствия, накануне днем 42-летний мужчина на улице напал на ребенка, возвращавшегося из школы, и, угрожая ножом, отвел в свою квартиру.

Девочка, улучив момент, смогла связаться по телефону с отцом, который тут же обратился в правоохранительные органы, говорится в сообщении.

В результате вечером школьница была освобождена, а похититель задержан. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим.

Уголовное дело возбуждено по пункту "в, г, д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.