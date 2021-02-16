Прокуратура подала в суд на власти Копейска за разлив фекалий в поселке

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Копейска (Челябинская область) внесла представление администрации города с требованием ликвидировать последствия разлива стоков канализационного коллектора в жилых кварталах. Надзорное ведомство также обратилось в суд, требуя поставить на баланс ветхий коллектор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры во вторник.

Прорыв содержимого коллектора, куда ведут неочищенные стоки со всего города Копейска, произошел в конце января в поселке Кадровик.

"Несколько суток канализационные стоки разливались вблизи жилых построек. Причиной разлива послужил засор из крупногабаритных бытовых отходов, образованный в просвете коллектора", - говорится в сообщении.

Между тем прокуратура установила, что участок канализационного коллектора протяженностью 3 км находится в критическом состоянии, изношен почти на 100% и является бесхозяйным объектом.

Обращение в суд

"Прокуратура обратилась в суд с требованием возложить на органы местного самоуправления Копейска обязанность оформить право муниципальной собственности на данный участок коллектора и затем провести его капитальный ремонт в срок не позднее двух лет", - говорится в сообщении.

Также прокуратура установила, что отдельные канализационные колодцы, используемые при чистке коллектора, находятся на территории частных участков, не оформленных в собственность, что осложняло работы по устранению разлива.

Один из местных жителей привлечен к административной ответственности по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) за самовольный захват земельного участка общей площадью 400 кв. м, отмечает ведомство.

По информации местных СМИ, сточными водами были затоплены несколько улиц, территории частных дворов и подвалы домов. При этом они так и остаются загрязненными, санитарная обработка территорий не проводилась.

По свидетельству местных жителей, аналогичная по масштабам авария была в Кадровике в 2015 году, после чего из бюджета выделялись средства на капитальный ремонт сетей.