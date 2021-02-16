Один человек погиб при пожаре на рынке в Волгограде

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - На пепелище Качинского рынка в Волгограде обнаружено тело одного погибшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

"При разборе завалов на месте обнаружили погибшего, предварительно - женщина, личность устанавливается", - говорится в сообщении.

Во вторник около 14:00 поступил сигнал о загоревшихся торговых павильонах в Дзержинском районе Волгограда. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м. С рынка эвакуировали 150 человек.

В 14:39 пожар был локализован. В тушении участвовало 76 человек и 20 единиц техники.

По данным пресс-службы мэрии Волгограда, организован оперативный штаб, определяется размер ущерба.

Улица Качинцев из-за пожара на рынке перекрыта. Временно остановлено движение трамваев.