Более 7,6 тыс. человек оказались без электричества на Сахалине из-за метели

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - На Сахалине из-за метели обесточены 13 населенных пунктов, еще в 9 - частичное нарушение энергоснабжения, сообщает правительство Сахалинской области.

"Полностью без света остаются 13 населённых пунктов, 9 - частично, в том числе города Южно-Сахалинск, Макаров, Поронайск, Тымовское, Томари. Общая численность граждан, попавших под отключение - 7 тыс. 637 человек", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, в среду утром открылись для проезда автотранспорта дороги на западном побережье Сахалина.

Сахалинская область уже вторые сутки находится под влиянием очередного циклона, который принес метели с мокрым снегом и шквалистым ветром. Отменены междугороднее автобусное сообщение и несколько пригородных поездов, закрыты для проезда всех видов транспорта несколько автодорог на севере острова и участок федеральной автотрассы Южно-Сахалинск - Оха, соединяющей юг с севером, приостановлена работа паромной переправы с материком, школьники во вторник занимались в дистанционном режиме и в среду продолжат дистанционное обучение.