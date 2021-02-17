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Коронавирусные ограничения смягчили для вакцинированных и переболевших на Чукотке

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Власти Чукотки смягчили часть ограничений, введенных из-за коронавируса, для вакцинированных или переболевших COVID-19, сообщила в среду пресс-служба окружного правительства.

Так, для этих категорий разрешено проводить спортивные соревнования в закрытых помещениях, возобновить работу кружков, секций, клубов, организовывать развлекательные мероприятия для пожилых людей в центрах социального обслуживания, культурных учреждениях.

"Проведение мероприятий допускается исключительно для граждан, завершивших вакцинацию против COVID-19 не ранее, чем за 14 дней до мероприятий, а также для лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Все остальные меры безопасности остаются в силе и продлеваются до 17 марта включительно, в том числе масочный режим в общественных местах и социальная дистанция. Как сообщалось, в конце января, на Чукотке был снят запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время, а для привившихся от коронавируса жителей старше 65 лет был снят режим самоизоляции. При этом обязательным остается соблюдение требований к рассадке гостей и соблюдение санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.

Сейчас во всех муниципалитетах Чукотки продолжается вакцинация от COVID-19. Первый компонент препарата получили более 2 тыс. человек, из них 991 житель завершил вакцинацию. По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе отмечено 673 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 524 человека, умерли четверо. Проведено около 59 тыс. тестов на COVID-19.

Чукотка

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