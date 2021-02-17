Аэропорт в Кемерово перестал принимает самолеты из-за снегопада
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Три самолета из Москвы не смогли вовремя приземлиться в Кемерово из-за снегопада, сообщили "Интерфаксу" в справочной авиагавани в среду.
"Прилет и вылет московских рейсов задерживается в связи с снегопадом. Сейчас самолеты летят в Кемерово", - сказал сотрудник аэропорта.
По данным онлайн-табло аэропорта, задерживается прилет самолетов "Аэрофлота", S7 и "Победы".
По данным кемеровского гидрометцентра, в среду в Кузбассе прогнозировался небольшой снег с метелями, снежными заносами и гололедицей.