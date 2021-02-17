В Забайкалье арестована мать погибшего в ДТП на ж/д переезде ребенка

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Жительница Забайкальского края, которая вместе с дочерью в начале февраля попала в аварию на железнодорожном переезде, по решению суда взята под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю.

8 февраля женщина в нетрезвом состоянии выехала на ж/д переезд в селе Домна на красный сигнал светофора и столкнулась с поездом, говорится в сообщении. В автомобиле без удерживающего устройства находилась четырехлетняя дочь женщины, которая погибла на месте.

Уголовное дело в отношении 32-летней автомобилистки возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Прокурор Читинского района изъял уголовное дело из производства органов внутренних дел и передал в СК РФ. Суд по ходатайству следствия арестовал женщину. СКР уточняет, что она признала свою вину.