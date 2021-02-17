В Забайкалье из-за роста "пьяных" преступлений ограничат продажу спиртного

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ограничение времени продажи алкоголя одобрили депутаты парламента Забайкалья региональным законопроектом, мера потребовалась из-за роста преступлений в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба правительства края в среду.

"В Забайкальском крае будут введены ограничения на торговлю алкоголем", - сказано в сообщении. Время продажи спиртного уменьшится на два часа.

Поправки в действующий закон во втором чтении приняли депутаты регионального парламента.

Ранее закон ограничивал продажу алкоголя с 23:00 до 8:00. После изменений купить алкоголь можно будет только в промежуток времени с 23:00 до 10:00.

Отмечается, что ситуация с употреблением алкоголя в регионе сложная. Практически половина всех преступлений в регионе совершается в состоянии алкогольного опьянения, "а после отмены ограничений на продажу спиртного с 20:00 до 11:00 в апреле 2018 года в крае отмечается рост таких преступлений", сказано в сообщении.

Со ссылкой на прокурора Забайкальского края Максима Ершова, пресс-служба сообщает, что удельный вес преступлений в состоянии опьянения в регионе почти на 20% превышает показатель в среднем по России.

Опыт других субъектов РФ, где действуют ограничения времени продажи спиртного, в том числе и региональные запреты, показал эффективность этой меры, считают власти региона.

Поправки в соответствующий закон в Забайкалье приняты 17 февраля, закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.