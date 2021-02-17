Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:17Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 504 608+347 783

Из индивидуальных ячеек банка в центре Москвы украли более 23 млн руб.

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Трое граждан лишились свыше 23 млн рублей, хранившихся в московском банке, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Как сообщается, не позднее 15 февраля, в неустановленное время, по адресу: Петровский бульвар, д. 11, находясь в депозитарном помещении АО, неизвестные незаконно вскрыли индивидуальные банковский сейфы и украли 5,8 млн рублей, 4,4 млн рублей и 13,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления.

Общий материальный ущерб превысил 23 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье о краже в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 158 УК РФ).

Данное деяние наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Согласно данным из открытых источников, по адресу Петровский бульвар, 11, располагается акционерное общество "Северный народный банк".

Москва МВД

Новости
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года

Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев признан виновным в растрате

Россиян предупредили о мошенниках, имитирующих звонки с номеров МВД

Россиян предупредили о мошенниках, имитирующих звонки с номеров МВД

ФСБ задержала 19 радикалов, планировавших теракты в регионах РФ

Иностранца осудили за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала

Иностранца осудили за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала

На "Новую газету" и ее главреда составили протоколы о публикации фейка

На "Новую газету" и ее главреда составили протоколы о публикации фейка

Что произошло за день: вторник, 16 февраля

Защита историка Дмитриева обжалует его приговор в ВС России

В Думу внесены поправки о внесудебной блокировке клеветы в интернете

В Думу внесены поправки о внесудебной блокировке клеветы в интернете
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');