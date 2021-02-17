Из индивидуальных ячеек банка в центре Москвы украли более 23 млн руб.

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Трое граждан лишились свыше 23 млн рублей, хранившихся в московском банке, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Как сообщается, не позднее 15 февраля, в неустановленное время, по адресу: Петровский бульвар, д. 11, находясь в депозитарном помещении АО, неизвестные незаконно вскрыли индивидуальные банковский сейфы и украли 5,8 млн рублей, 4,4 млн рублей и 13,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления.

Общий материальный ущерб превысил 23 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье о краже в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 158 УК РФ).

Данное деяние наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Согласно данным из открытых источников, по адресу Петровский бульвар, 11, располагается акционерное общество "Северный народный банк".