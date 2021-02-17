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Активисты ОНФ из Тувы приготовили на камеру уху из краснокнижной рыбы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - ГТРК "Тыва" показала сюжет, где местные активисты Объединенного народного фронта (ОНФ) готовят уху из краснокнижной рыбы - ленка.

"Ингредиенты просты. Понадобится рыба, в данном случае ленок, картофель, морковь, рис", - перечисляет один из активистов на видео.

Сюжет вышел в эфир телеканала "Россия 1" 15 февраля. Блюдо готовят чемпион Тувы по вольной борьбе и самбо Буян Сонам и директор средней школы в селе Торгалыг Альберт Узун-оола, которых представили как активистов ОНФ.

В природоохранной прокуратуре Тувы "Интерфаксу" сообщили, что ведомство уже организовало проверку по данному факту с привлечением Росрыболовства и Минприроды республики.

В свою очередь пресс-секретарь представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) России в Алтае-Саянском экорегионе Татьяна Иваницкая сообщила агентству, что в организации этот сюжет пока не видели, но в случае необходимости специалисты фонда всегда готовы проконсультировать сотрудников правоохранительных органов относительно краснокнижных животных, птиц и рыб.

Ленки относятся к семейству лососевых. Они занесены Красную книгу России как исчезающий вид.

Тува ОНФ

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