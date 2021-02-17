Обманувшие десятки стариков мошенники записали рэп о своей работе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге задержали семерых лжекоммунальщиков, которые обманом продавали пенсионерам электровыключатели и детекторы утечки газа по многократно завышенным ценам. При обыске у одного из них на компьютере нашли несколько аудиозаписей рэпа с изложением схемы работы мошенников, рассказали в пресс-службе МВД.

По версии следствия, задержанные в течение года работали по одной и той же схеме под прикрытием легального предпринимательства. Участники группы ходили по квартирам, представлялись сотрудниками коммунальных служб и уговаривали жильцов срочно установить дополнительное электрическое и газовое оборудование.

"Внимание уделяли исключительно людям в возрасте старше 65 лет. Пенсионерам обещали крупную скидку, а тех, кто сомневался в необходимости навязанных услуг, – запугивали привлечением к административной и уголовной ответственности", - говорится в пресс-релизе МВД.

По данным полиции, задержанные требовали 25 000 рублей за установку автоматического электровыключателя и детектора утечки газа общей стоимостью около 3000 рублей.

Следствие выявило 28 таких эпизодов мошенничества, а общий ущерб потерпевшим оценило в более чем полмиллиона рублей.

В МВД добавили, что у подозреваемого организатора группы в квартире был оборудован офис, где нанимали и обучали сотрудников.

Подозреваемых задержали сотрудники УЭБиПК и следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Трое задержанных арестованы, остальные помещены под домашний арест. Полиция проверяет их на причастность к другим эпизодам мошенничества и ищет их возможных сообщников.