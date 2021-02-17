Девятилетнюю девочку застрелили во время ссоры соседей в Чите

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Житель Забайкальского края в ходе ссоры с соседями убил ребенка, сообщает краевая прокуратура.

"Прокуратура Железнодорожного района Читы проводит проверку по факту совершения жителем краевого центра выстрела в дверь соседей, в результате которого погибла девятилетняя девочка", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления СКР, житель Читы 1988 года рождения выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. Его задержали по делу об убийстве малолетнего.

На месте происшествия работают следователи СК и сотрудники полиции.