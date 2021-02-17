Росприроднадзор выявил незаконный сброс отходов котельных у Байкала

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор начал административное производство по факту незаконного размещения отходов котельных на землях вблизи озера Байкал в Иркутской области.

Как сообщает межрегиональное управление ведомства по Иркутской области и Байкальской природной территории, в Росприроднадзор поступило обращение о несанкционированном размещении золошлаковых отходов с городских котельных в г. Слюдянка и Слюдянского района.

Установлено, что в 2020 году коммунальщики отгрузили 50 тонн золошлаковой смеси гражданину для планировки земельного участка. Факт выгрузки и несанкционированного размещения отходов подтвержден в том числе обследованием участков.

"Федеральным законом "Об охране окружающей среды" сброс отходов производства и потребления на почву запрещен", - отмечено в сообщении.

Административное производство начато в отношении ООО "Управление коммунальными системами", которое осуществляло постановку на государственный учет девяти котельных в Слюдянке.