Госдума назначила пятерых членов в обновленный состав ЦИК

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду проголосовала за назначение пятерых членов в новый состав Центризбиркома (ЦИК РФ).

В частности, от фракции "Единая Россия" назначен Константин Мазуревский, до настоящего дня занимающий должность главы аппарата фракции.

Также назначен выдвинутый от группы депутатов действующий член ЦИК от Совета Федерации Антон Лопатин.

От КПРФ выдвинут и назначен Евгений Колюшин, который уже много лет входит в состав ЦИК от партии.

"Справедливая Россия" также не стала менять своего представителя и в связи с этим утвержден членом обновленной ЦИК Николай Левичев, который уже представляет партию в Центризбиркоме.

ЛДПР делегировала в ЦИК первого замруководителя фракции Александра Курдюмова. Сейчас партию в ЦИК представляет Сергей Сироткин.