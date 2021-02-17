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Выплаты правлению Сбербанка в 2020 году сократились на 6%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Выплаты членам правления Сбербанка в 2020 году были сокращены на 5,7%, до 5,96 млрд рублей, следует из квартального отчета кредитной организации.

Из выплаченного вознаграждения на фиксированную часть приходится 1,09 млрд рублей, еще 4,86 млрд рублей - это переменное вознаграждение. В него входят должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок. Еще 13 млн рублей были выплачены членам правления за исполнение функций членов набсовета.

Вознаграждение членам набсовета Сбербанка в 2020 году составило 64,9 млн рублей.

Обязательства по выплате долгосрочного вознаграждения, основанного на акциях, по состоянию на 31 декабря 2020 года составили 3,7 млрд рублей.

Сбербанк

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