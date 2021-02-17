Утвержден состав комиссии, согласующей назначения и отставки судей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом утвердил новый состав комиссии по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Указ подписан для обеспечения конституционных полномочий президента назначать судей и вносить в Совфед представления об их отставке.

Этим же указом комиссия при президенте по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов преобразована в комиссию "по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий".

В комиссию вошли председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, он возглавил комиссию. Также в нее включены бывший министр юстиции Александр Коновалов, глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена, начальник Управления президента по вопросам государственной службы и кадров Максим Травников, помощник президента - начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, гендиректор судебного департамента при Верховном суде Александр Гусев, замминистра внутренних дел Михаил Ваничкин.

Кроме того, в комиссию включены начальник Управления президента по обеспечению конституционных прав Татьяна Локаткина, председатель Совета судей России Виктор Момотов, замгенпрокурора Юрий Пономарев, помощник президента Анатолий Серышев, помощник президента - начальник контрольного управления Дмитрий Шальков, начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, председатель высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин, начальник Управления президента по противодействию коррупции Андрей Чоботов.

Некоторые члены комиссии входят в состав по согласованию.