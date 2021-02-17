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На Кубани завели дело после ограбления 101-летнего ветерана ВОВ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления ветерана Великой Отечественной войны в городе Кропоткине Краснодарского края, преступника ищут, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду.

Дело заведено по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с незаконным проникновением в жилище), преступника ищут, сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 12 февраля в Кропоткине неизвестный ограбил 101-летнего ветерана ВОВ Алексея Терехова. Были похищены все сбережения. Сам ветеран не пострадал.

Расследование взял на контроль губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Накануне, 16 февраля, он сообщил, что потерпевшему будет оказана необходимая помощь.

МВД Краснодарский край ВОВ

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