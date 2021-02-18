Водитель насмерть сбил семилетнюю девочку в Тюмени и скрылся

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Водитель легкового автомобиля, который накануне вечером сбил переходившую дорогу девочку и скрылся с места происшествия, задержан в Тюмени. Об этом сообщили "Интерфаксу" в четверг в региональном управлении ГИБДД.

Семилетнюю девочку сбили в нескольких метрах от ее дома. По предварительным данным, она переходила улицу вне пешеходного перехода. "Водитель скрылся с места происшествия, однако на дороге остался номерной знак", - рассказал сотрудник ведомства.

Он добавил, что девочку доставили в больницу, где от полученных травм она скончалась.

Полицейские обнаружили Volkswagen Polo, сбивший ребенка, в одном из дачных обществ.

"Водитель задержан. Предварительно установлено, что он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения", - отметил собеседник агентства.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.