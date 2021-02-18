ФСБ провела спецоперацию против "Хизб ут-Тахрир" в 10 регионах России

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сторонники запрещённой в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" задержаны в десяти регионах страны, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там уточнили, что в отношении семерых задержанных возбуждены уголовные дела, по какой статье УК возбуждены дела, не уточняется.

"Федеральная служба безопасности Российской Федерации во взаимодействии с подразделениями Федеральной службой войск национальной гвардии, МВД России, в рамках проведенной специальной операции в Республике Крым, городах Москва, Санкт-Петербург, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях задержаны члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году)",- сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, члены структуры распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также вербовали российских мусульман в ряды международной террористической организации.

"В пропагандистской деятельности ими применялась доктрина создания и провозглашения так называемого "всемирного халифата", устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и "исламских революций"",- сказали в ФСБ.

По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.