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Сотрудница банка в Мурманске подменила 18 млн руб. купюрами "банка приколов"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура направила в Октябрьский районный суд Мурманска уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы мурманского операционного офиса Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), обвиняемой в многомиллионной афере.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Заполярья, обвиняемой инкриминируется растрата.

Из материалов уголовного дела следует, что женщина занимала пост старшего специалиста отдела кассовых операций мурманского офиса ВБРР и с июня 2012 года по март 2013 года выносила из банковского сейфа и кассы деньги. Чтобы сокрыть пропажу, женщина подложила в сейфовую комнату купюры "банка приколов" на общую сумму 18,5 млн рублей.

Всего, по информации надзорного ведомства, за десять месяцев обвиняемая смогла присвоить и потратить в личных целях 26,6 млн рублей, принадлежащих банку.

Мурманск

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