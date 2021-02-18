Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21Заразились
на 18.02В России 4 125 598+13 447В мире 109 902 859+395 451

Пена для бритья и носки лидируют в подарочном ралли в Петербурге

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В списке популярных подарков к 23 февраля в Петербурге лидируют пена для бритья, носки и трусы, показало исследовании онлайн-ритейлера Wildberries.

Продажи товаров для мужчин с 1 по 15 февраля 2021 года выросли на 54% по сравнению с периодом с 1 по 15 января.

Исследователи отметили за эти периоды рост на 386% продаж "брутальных" подарочных сладостей, например, воблы и набора гаечных ключей из шоколада.

Продажи пены для бритья в штуках выросли на 203%, мужских носков - на 117%, трусов - лишь на 61%. Стоимость этих подарков может достигать 8000 рублей. В исследовании в качестве примера приводится набор с 30 парами носков из бамбука за 6600 рублей. У выбирающих носки в подарок востребованы антибактериальные и ароматизированные модели. Также среди популярных традиционных подарочных аксессуаров - ремни, галстуки, кошельки и рубашки.

Спрос на многофункциональные ручные инструменты мультитулы вырос на 231%. Продажи обычных наборов инструментов увеличились на 115%, отверток - на 93%, а дрелей - на 73%.

В сегменте гаджетов самыми популярными оказались фитнес-браслеты - спрос вырос на 159%. Продажи игровых консолей выросли на 11%, планшетов - на 50%, смартфонов - на 78%, музыкальных наушников - на 77%.

Wildberries Петербург

Новости

В РФ отзовут 7,5 тыс. Jeep Grand Cherokee из-за риска остановки двигателя

В РФ отзовут 7,5 тыс. Jeep Grand Cherokee из-за риска остановки двигателя

Кремль советует США интересоваться не "Северным потоком 2", а Техасом

В Кремле назвали неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального

Песков счел интересной тему лишения гражданства за призыв к санкциям против РФ

Песков счел интересной тему лишения гражданства за призыв к санкциям против РФ

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Олега Навального и Марию Алехину

Регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова намечена на 20 февраля

Регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова намечена на 20 февраля

Социологи выявили новые "пандемические" страхи у российской молодежи

Набиуллина заметила нелегальные попытки банков нарастить доходы

Глава Крыма назвал терактом водную блокаду полуострова

Атомный крейсер "Адмирал Лазарев" отправили на утилизацию

Атомный крейсер "Адмирал Лазарев" отправили на утилизацию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');