Пена для бритья и носки лидируют в подарочном ралли в Петербурге

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В списке популярных подарков к 23 февраля в Петербурге лидируют пена для бритья, носки и трусы, показало исследовании онлайн-ритейлера Wildberries.

Продажи товаров для мужчин с 1 по 15 февраля 2021 года выросли на 54% по сравнению с периодом с 1 по 15 января.

Исследователи отметили за эти периоды рост на 386% продаж "брутальных" подарочных сладостей, например, воблы и набора гаечных ключей из шоколада.

Продажи пены для бритья в штуках выросли на 203%, мужских носков - на 117%, трусов - лишь на 61%. Стоимость этих подарков может достигать 8000 рублей. В исследовании в качестве примера приводится набор с 30 парами носков из бамбука за 6600 рублей. У выбирающих носки в подарок востребованы антибактериальные и ароматизированные модели. Также среди популярных традиционных подарочных аксессуаров - ремни, галстуки, кошельки и рубашки.

Спрос на многофункциональные ручные инструменты мультитулы вырос на 231%. Продажи обычных наборов инструментов увеличились на 115%, отверток - на 93%, а дрелей - на 73%.

В сегменте гаджетов самыми популярными оказались фитнес-браслеты - спрос вырос на 159%. Продажи игровых консолей выросли на 11%, планшетов - на 50%, смартфонов - на 78%, музыкальных наушников - на 77%.