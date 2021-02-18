АФК "Система" расширила планируемое размещение бондов до 17,5 млрд рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - АФК "Система" увеличила объем планируемого размещения двух выпусков облигаций с 15 млрд до 17,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ранее сообщалось, что АФК 19 февраля с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на 10-летние бонды серии 001P-18 с офертой почти через 3 года объемом 5 млрд рублей и серии 001P-19 объемом до 10 млрд рублей с офертой через 4 года. Согласно последней информации, объем облигаций серии 001P-19 составит 12,5 млрд рублей.

Ориентир по доходности - премия 170-180 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации.

Техразмещение запланировано на 1 марта.

Организаторами размещения выступают банк "Ак Барс", Альфа-банк, "Атон", BCS Global Markets, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, банк "Держава", ITI Capital, МТС банк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", БК "Регион", Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, "Универ Капитал".

Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

В последний раз АФК "Система" тестировала отечественный долговой рынок в начале декабря 2020 года также с двумя выпусками облигаций за раз. Тогда она разместила выпуск облигаций серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,10% годовых и облигаций серии 001Р-17 объемом 14 млрд рублей по ставке 6,75% годовых. По 10-летним бондам предусмотрены оферты через 2,25 года и 4,5 года соответственно.

Сейчас в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 157,2 млрд рублей.